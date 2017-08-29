Президент «Лиона» о твите про «ПСЖ» и ублажающего себя кенгуру: «Я загибался от смеха. Если шокировал, извините»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высказался о твите в адрес президента Нассера Аль-Хелайфи.

Ранее Олас высмеял действия парижан на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру.

«Я загибался от смеха. Уже потом я понял, что нажал «ретвитнуть», а не «мне нравится». Это всего лишь юмор. Этот твит объясняет, что происходит на самом деле.

Я обращаюсь к молодежи, и я не сожалею обо всем этом. Если кого-то шокировал, извините», – сказал Олас.