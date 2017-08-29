Абденнур отказался от перехода в «Зенит» и сегодня прибудет в расположение «Марселя»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур, которого связывают с переходом в , близок к переходу в «Марсель».

Тунисец отказался от перехода в . Ожидается, что он сегодня вместе со своим агентом прилетит во Францию, чтобы завершить переговоры с прованским клубом и пройти медосмотр.

Абденнур затягивал переговоры с «Зенитом» из-за желания перейти в , даже несмотря на пройденное для петербургского клуба медобследование.