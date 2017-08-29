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    Абденнур отказался от перехода в «Зенит» и сегодня прибудет в расположение «Марселя»

    Теги Зенит Марсель премьер-лига Россия Валенсия лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Аймен Абденнур

    Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур, которого связывают с переходом в «Зенит», близок к переходу в «Марсель».

    Тунисец отказался от перехода в «Зенит». Ожидается, что он сегодня вместе со своим агентом прилетит во Францию, чтобы завершить переговоры с прованским клубом и пройти медосмотр.

    Абденнур затягивал переговоры с «Зенитом» из-за желания перейти в «Марсель», даже несмотря на пройденное для петербургского клуба медобследование.

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