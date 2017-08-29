«Гент» отказался продавать ЦСКА хавбека Эсити за 6 млн евро

Полузащитник «Гента» Андерсон Эсити не перейдет в .

Сообщается, что бельгийский клуб отклонил предложение армейцев о покупке 23-летнего нигерийца за 6 миллионов евро.

Эсити перешел в летом 2016 года из «Эшторила». В составе бельгийского клуба он сыграл в 39 матчах. Также на его счету 2 матча за сборную Нигерии.

Подробную статистику Эсити можно посмотреть здесь.