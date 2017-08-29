«Гент» отказался продавать ЦСКА хавбека Эсити за 6 млн евро
Полузащитник «Гента» Андерсон Эсити не перейдет в ЦСКА.
Сообщается, что бельгийский клуб отклонил предложение армейцев о покупке 23-летнего нигерийца за 6 миллионов евро.
Эсити перешел в «Гент» летом 2016 года из «Эшторила». В составе бельгийского клуба он сыграл в 39 матчах. Также на его счету 2 матча за сборную Нигерии.
Подробную статистику Эсити можно посмотреть здесь.
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