Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент «Лиона» высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру

    Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Жан-Мишель Олас Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас выразил свое мнение о работе «ПСЖ» на трансферном рынке ретвитом видео в твиттере.

    Олас ретвитнул видео, на котором кенгуру ублажает сам себя, с подписью «Нассер (очевидно, президент «ПСЖ» аль-Хелайфи – прим. Sports.ru) и финансовый фэйр-плей». Позже функционер удалил ретвит.

    «Лион» также разместил в твиттере ссылку на материал издания Liberation, в котором рассуждается несправедливость трансфера Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей.

    Олас неоднократно выступал с критикой в отношении «ПСЖ».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться