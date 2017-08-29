Президент «Лиона» высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас выразил свое мнение о работе на трансферном рынке ретвитом видео в твиттере.

Олас ретвитнул видео, на котором кенгуру ублажает сам себя, с подписью «Нассер (очевидно, президент аль-Хелайфи – прим. Sports.ru) и финансовый фэйр-плей». Позже функционер удалил ретвит.

также разместил в твиттере ссылку на материал издания Liberation, в котором рассуждается несправедливость трансфера Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей.

Олас неоднократно выступал с критикой в отношении «ПСЖ».