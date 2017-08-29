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    «Ливерпуль» объявил о договоренности с «РБ Лейпциг» по трансферу Наби Кейта следующим летом

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Наби Кейта

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом станет игроком «Ливерпуля».

    Мерсисайдский клуб объявил о договоренности с «Лейпцигом» по трансферу гвинейца следующим летом.

    Сообщалось, что «Ливерпуль» следующим летом активирует опцию выкупа игрока за 48 миллионов фунтов, при этом сейчас мерсисайдцы заплатили «РБ Лейпциг» премию, чтобы совершить трансфер.

    Подробную статистику Наби Кейта можно изучить здесь.

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