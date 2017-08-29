НХЛ. Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приступил к тренировкам на льду за две недели до старта тренировочного лагеря команды.
31-летний российский хоккеист во вторник тренировался с партнерами по клубу. Овечкин выглядит похудевшим по сравнению с прошлым сезоном.
«Да, заметно, что он сбросил вес. С каждым годом ты стараешься стать еще лучше. Летом ты пытаешься что-то поменять. Ови, как и все остальные, тоже хочет что-то менять.
Всегда приятно, когда твои партнеры прибавляют. Они меняются, пробуют что-то новое», – рассказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
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