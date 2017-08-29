Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приступил к тренировкам на льду за две недели до старта тренировочного лагеря команды.

    31-летний российский хоккеист во вторник тренировался с партнерами по клубу. Овечкин выглядит похудевшим по сравнению с прошлым сезоном.

    «Да, заметно, что он сбросил вес. С каждым годом ты стараешься стать еще лучше. Летом ты пытаешься что-то поменять. Ови, как и все остальные, тоже хочет что-то менять.

    Всегда приятно, когда твои партнеры прибавляют. Они меняются, пробуют что-то новое», – рассказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться