НХЛ. Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» приступил к тренировкам на льду за две недели до старта тренировочного лагеря команды.

31-летний российский хоккеист во вторник тренировался с партнерами по клубу. Овечкин выглядит похудевшим по сравнению с прошлым сезоном.

«Да, заметно, что он сбросил вес. С каждым годом ты стараешься стать еще лучше. Летом ты пытаешься что-то поменять. Ови, как и все остальные, тоже хочет что-то менять.

Всегда приятно, когда твои партнеры прибавляют. Они меняются, пробуют что-то новое», – рассказал форвард Евгений Кузнецов.