Слепцова завершает карьеру, новая победа «МЮ» и другие новости утра

1. Сегодня пройдет бой Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора.

2. Светлана Слепцова завершит карьеру после летнего чемпионата мира по биатлону. Причина – «личная».

3. «Локомотив» обыграл «Урал» (2:1), «Рубин» одолел «Тосно» (1:0), а «Амкар» победил впервые за 19 матчей.

4. «Манчестер Юнайтед» справился с «Лестером» (2:0), и это третья победа подряд на старте. «Ман Сити» на 97-й минуте вырвал победу над «Борнмутом» (2:1). Остальные результаты – здесь.

5. «Ак Барс» переиграл «Адмирал» (4:1), «Авангард» победил «Торпедо» (2:1) – и остальные матчи дня в КХЛ.

6. Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Алавес» (2:0, Лео еще не реализовал пенальти), «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» (5:1).

7. Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству поулов в «Формуле-1» – по 68! Тем временем Квят потеряет 20 позиций на старте из-за замены двигателя.

8. «Рома» проиграла «Интеру» Лучано Спаллетти (1:3), а «Ювентус» зажег с «Дженоа» (4:2) – у Дибалы первый хет-трик, а Пьянич забил самый быстрый автогол в истории серии А.

9. Энди Маррей снялся с US Open – все из-за травмы бедра. Грустно.

10. Сам ЛеБрон Джеймс попросил «Ливерпуль» начать переговоры о продаже Коутиньо в «Барселону». Если кто не знает, он акционер «Ливерпуля».

11. Феттель подписал новый контракт с «Феррари» до конца сезона-2020. Солидно.

12. Российская сборная по борьбе показала худший результат в истории чемпионатов мира. Очень плохо.

Цитата дня. «Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно». Так «Амкар» возвращал удачу.