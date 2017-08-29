Кербер стала первой за 12 лет чемпионкой US Open, проигравшей в 1-м круге. Она выпадет из Топ-10

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер (6) во вторник на уступила Наоми Осаке (3:6, 1:6).

29-летняя немка стала первой за 12 лет действующей чемпионкой турнира, проигравшей в первом круге. Последний раз подобное случалось в 2005 году со .

По результатам турнира Кербер впервые за почти два года (101 неделю) выпадет из Топ-10, где стояла непрерывно с 5 октября 2015 года.

Напомним, в прошлом году Кербер выиграла оба своих титула «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также сыграла в финале «Уимблдона» и Олимпиады и завершила сезон первой ракеткой мира.