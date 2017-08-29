Канадский банк приобрел права на название арены «Торонто» за рекордные для Северной Америки деньги

Домашняя арена Air Canada Centre со следующего лета будет переименована.

Компания Maple Leaf Sports & Entertainment, которая является владельцем , согласовала спонсорскую сделку с Scotiabank – третьим по величине банком в Канаде по объему депозитов и рыночной капитализации.

Спонсорский контракт будет рассчитан на 20 лет и оценивается в 800 миллионов канадский долларов (примерно 643 миллиона долларов США – прим. Sports.ru).

По предыдущему соглашению с Air Canada, подписанному в 1999 году, Maple Leaf Sports & Entertainment зарабатывала 4 миллиона в год.

Эта спонсорская сделка стала рекордной для спорта в Северной Америке.