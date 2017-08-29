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    Канадский банк приобрел права на название арены «Торонто» за рекордные для Северной Америки деньги

    Теги Торонто бизнес НХЛ Air Canada Centre

    Домашняя арена «Торонто» Air Canada Centre со следующего лета будет переименована.

    Компания Maple Leaf Sports & Entertainment, которая является владельцем «Торонто», согласовала спонсорскую сделку с Scotiabank – третьим по величине банком в Канаде по объему депозитов и рыночной капитализации.

    Спонсорский контракт будет рассчитан на 20 лет и оценивается в 800 миллионов канадский долларов (примерно 643 миллиона долларов США – прим. Sports.ru).

    По предыдущему соглашению с Air Canada, подписанному в 1999 году, Maple Leaf Sports & Entertainment зарабатывала 4 миллиона в год.

    Эта спонсорская сделка стала рекордной для спорта в Северной Америке.

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