Определился состав сборной России на Евробаскет-2017

Тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Базаревичем назвал имена 12 игроков, которые выступят на чемпионате Европы-2017 в Стамбуле.

Защитники: Евгений Бабурин (30 лет, 190 см, «Локомотив-Кубань», Краснодар), Дмитрий Кулагин (25 лет, 197 см, без клуба), Михаил Кулагин (23 года, 191 см, ЦСКА, Москва), Виталий Фридзон (31 год, 195 см, ЦСКА, капитан сборной России), Дмитрий Хвостов (28 лет, 190 см, «Локомотив-Кубань»), Алексей Швед (28 лет, 198 см, «Химки», Московская область);

Форварды: Семен Антонов (28 лет, 202 см, ЦСКА), Андрей Воронцевич (30 лет, 207 см, ЦСКА), Андрей Зубков (26 лет, 202 см, «Химки»), Владимир Ивлев (27 лет, 207 см, «Локомотив-Кубань»), Никита Курбанов (30 лет, 202 см, ЦСКА), центровой (31 год, 216 см, «Бруклин Нетс», НБА).

На прошлом чемпионате Европы выступали 7 игроков из нынешнего состава – Антонов, Бабурин, Воронцевич, Зубков, Курбанов, Фридзон и Хвостов.

Также на отправятся главный тренер Сергей Базаревич, тренеры Сергей Быков, Борис Соколовский («Динамо», Новосибирск), Саша Груич, тренер-скаут Денис Годлевский (ЦСКА, Москва), тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач Роман Абжелилов (ЦСКА), массажисты Валерий Заручевский («Спартак-Приморье», Приморский край), Дмитрий Колчанов («Химки-Подмосковье», Московская область), генеральный менеджер Олег Ушаков, менеджер Дмитрий Зимин, пресс-атташе Владимир Спивак и руководитель делегации Светлана Лебедева.

Первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 1 сентября. В 21.00 по московскому времени она встретится с хозяевами турнира сборной Турции.