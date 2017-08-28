«Ливерпуль» уничтожил «Арсенал», ЦСКА проиграл, победа Хэмилтона и другие новости утра

1. «Ливерпуль» забил 4 безответных мяча «Арсеналу», «Челси» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» потерял очки с «Бернли». Все результаты тура АПЛ – здесь.

2. ЦСКА проиграл «Ахмату», «Спартак» и «Зенит» не смогли забить СКА и «Ростову», «Краснодар» победил «Динамо». Все результаты РФПЛ - тут.

3. «Реал» дома поделил очки с «Валенсией» и другие результаты примеры.

4. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Феттель – второй, Риккардо – третий, Квят – 12-й.

5. СКА победил «Витязь», «Локомотив» проиграл «Йокериту» и другие результаты КХЛ.

6. Киевское «Динамо» и «Боруссия» договорились о трансфере Ярмоленко.

7. Светлана Слепцова завершает карьеру, потому что ждет ребенка.

8. «ПСЖ» договорился с «Монако» об аренде Мбаппе с опцией выкупа за 180 млн евро (ФФП в действии).

9. Чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.

10. «Ливерпуль» согласился вести переговоры о трансфере Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 160 млн евро, утверждает Sport.es. Правда, Гильем Балаге рассказал, что каталонской прессе верить не стоит.

11. Сборная России обыграла Словению во 2-м туре волейбольного Евро.

12. Международный союз конькобежцев планирует снизить базовую стоимость четверных прыжков.

13. Кристофер Фрум выиграл 9-й этап многодневки «Вуэльта», россиянин Ильнур Закарин – 5-й.

Цитата дня. «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги». Виктор Гончаренко очень недоволен.

Цитата дня-2. «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить». Роберто Манчини – тоже.