КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Трактором», СКА – с «Йокеритом», московское «Динамо» против ЦСКА
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 августа, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 25 августа, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 25 августа, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 25 августа, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 25 августа, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 25 августа, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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