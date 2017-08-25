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    КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Трактором», СКА – с «Йокеритом», московское «Динамо» против ЦСКА

    Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Лада СКА Витязь Трактор Автомобилист результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Динамо

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Мг – Трактор
    Дата проведения
    25 августа, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Автомобилист
    Дата проведения
    25 августа, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Слован
    Дата проведения
    25 августа, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Йокерит
    Дата проведения
    25 августа, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Витязь
    Дата проведения
    25 августа, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – ЦСКА
    Дата проведения
    25 августа, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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