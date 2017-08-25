Мозякин – первый игрок, набравший 600 очков в КХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1) набрал 2 (1+1) очка.
Таким образом, лучший бомбардир в истории лиги стал первым хоккеистом, набравшим 600 результативных баллов.
В 489 матчах за «Атлант» и «Магнитку» Мозякин забил 286 голов и отдал 314 результативных передач.
У занимающего второе место в списке бомбардиров лиги Александра Радулова 492 (169+325) очка в 391 матче. Замыкает тройку Данис Зарипов, у которого 451 (199+252) очко в 476 играх.
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