Мозякин – первый игрок, набравший 600 очков в КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (2:1) набрал 2 (1+1) очка.

Таким образом, лучший бомбардир в истории лиги стал первым хоккеистом, набравшим 600 результативных баллов.

В 489 матчах за «Атлант» и «Магнитку» Мозякин забил 286 голов и отдал 314 результативных передач.

У занимающего второе место в списке бомбардиров лиги 492 (169+325) очка в 391 матче. Замыкает тройку Данис Зарипов, у которого 451 (199+252) очко в 476 играх.