«Барселона» хочет судиться с Неймаром, «Халл» Слуцкого проиграл 3-й матч и другие новости утра

1. «Барселона» неожиданно собралась отсудить у Неймара 8,5 миллиона евро за нарушение условий контракта. В «ПСЖ» этому очень удивились.

2. «Селтик», «Марибор», «Наполи», «Севилья» и «Олимпиакос» дружно вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

3. У Леонида Слуцкого в Англии начались трудовые будни. Уже три поражения подряд. Леонид Викторович, держитесь там!

4. Бой МакГрегор – Мэйвезер можно будет легально посмотреть в Интернете, например, на Sports.ru. И вы наверняка сделаете это. Не станете же вы пропускать второе по количеству ставок событие 2017 года.

5. В первый день регулярного чемпионата КХЛ случились разные результаты, гол Пьянова прямо со вбрасывания и тяжелая травма (перелом челюсти) Микелиса Редлихса.

6. Топ-клубы РФПЛ активничают. «Рубин» отпустил в «Ганновер» лучшего бомбардира Жонатаса, «Локомотив» нацелился на автора победного гола Евро-2016 Эдера, «Спартак» отдал трансферы на откуп Каррере и его людям и собирается укрепить центр поля Оздоевым и Подберезкиным, а «Зенит» на 2 года арендует защитника «Валенсии» Абденнура и вот-вот представит хавбека Ригони.

7. Трансфер дня провернул «Милан», арендовав Калинича у «Фиорентины» с обязательным выкупом. Миланцы заплатят 25 миллионов евро, а хорват получит футболку с номером Андрея Шевченко. А соседи из «Интера» арендовали Жоау Канселу из «Валенсии».

8. Хакеры Fancy Bears продолжают бороться за чистоту спорта. На этот раз опубликовали данные про 200 случаев положительных допинг-проб футболистов и про то, что 25 футболистов использовали разрешение на применение допинга на ЧМ-2010.

9. Кими Райкконен продолжит гонять за «Феррари». Контракт с ним продлен до конца 2018 года.

10. Российские борцы греко-римского стиля огорчают. Впервые за 64 года они не выиграли золото на чемпионате мира. У наших спортсменов два серебра и две бронзы.

Цитата дня. «Я сломана. Поехать на Олимпиаду было моей мечтой. Это наказание несправедливое» – Тереза Йохауг про увеличение дисквалификации за допинг до 18 месяцев. Ну хоть норвежская федерация лыжных гонок не расторгнет с ней контракт.