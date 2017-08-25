35-летний Давид Вилья вызван в сборную Испании спустя 3 года

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав на сентябрьские отборочные матчи .

В национальную команду вернулся 35-летний нападающий «Нью-Йорк Сити» , который не играл за сборную с 2014 года.

Дебютный вызов в сборную Испании получил полузащитник Сусо.

Испанцы 2 сентября сыграют с Италией дома, а 5 сентября в гостях встретятся с Лихтенштейном.

Изображение: официальный твиттер сборной Испании (можно увеличить по клику)