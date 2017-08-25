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    35-летний Давид Вилья вызван в сборную Испании спустя 3 года

    Теги Милан Давид Вилья серия А Италия сборная Испании квалификация ЧМ-2018 Сусо Нью-Йорк Сити

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2018.

    В национальную команду вернулся 35-летний нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, который не играл за сборную с 2014 года.

    Дебютный вызов в сборную Испании получил полузащитник «Милана» Сусо.

    Испанцы 2 сентября сыграют с Италией дома, а 5 сентября в гостях встретятся с Лихтенштейном.

    Изображение: официальный твиттер сборной Испании (можно увеличить по клику)

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