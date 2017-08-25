Чемпионшип. «Халл» Слуцкого громит «Болтон»
В 5-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого встретится с «Болтоном».
Чемпионшип
5-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 21.45, «Эштон Гейт»
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Бристоль Сити –
Филдинг, Райт, Брайен, Пизано, Бейкер, Пэк, Смит, Рид, Браунхилл, Пэтерсон, Дьедиу (Вудроу, 74).
- Дата проведения
- 25 августа, 21.45, «Кей Си Стэдиум»
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Халл –
Макгрегор, Хектор, Доусон, Айна, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Гросицки, Кларк (Кингсли, 77), Диоманде, Боуэн.
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Болтон –
Ховард, Дервит, Тэйлор, Берк, Биверс, Караджан (Прэтли, 15), Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Мэдин, Армстронг.
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Риверсайд»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Портман Роуд»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Пирелли»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Гриффин Парк»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Сент-Эндрюс»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Оуквелл»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Нью Ден»
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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