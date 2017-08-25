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    Чемпионшип. «Халл» Слуцкого громит «Болтон»

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    В 5-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого встретится с «Болтоном».

    Чемпионшип

    5-й тур

    Бристоль Сити – Астон Вилла 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    25 августа, 21.45, «Эштон Гейт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 60 Пэтерсон, 1:1 – 64 Онома.
    Бристоль СитиФилдинг, Райт, Брайен, Пизано, Бейкер, Пэк, Смит, Рид, Браунхилл, Пэтерсон, Дьедиу (Вудроу, 74).
    Астон ВиллаДжонстон, Терри, Самба (Бри, 46), Тэйлор, Честер, Хурихэйн, Аль-Мухаммади, Грин (Бьярнасон, 80), Уэлан, Онома, Дэвис (Хоган, 79).
    Халл – Болтон 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    25 августа, 21.45, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Диоманде, 2:0 – 19 Боуэн, 3:0 – 29 Гросицки.
    ХаллМакгрегор, Хектор, Доусон, Айна, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Гросицки, Кларк (Кингсли, 77), Диоманде, Боуэн.
    БолтонХовард, Дервит, Тэйлор, Берк, Биверс, Караджан (Прэтли, 15), Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Мэдин, Армстронг.
    Предупреждения:
    Мейлер (11), Оседе (74).
    Мидлсбро – Престон
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Ипсвич – Фулхэм
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Портман Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Кардифф – КПР
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Бертон – Шеффилд Уэнсдей
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Пирелли»
    превью матча онлайн статистика
    Брентфорд – Вулверхэмптон
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Гриффин Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Бирмингем – Рединг
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Сент-Эндрюс»
    превью матча онлайн статистика
    Барнсли – Сандерленд
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Оуквелл»
    превью матча онлайн статистика
    Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
    превью матча онлайн статистика
    Миллуолл – Норвич
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Ноттингем Форест – Лидс
    Дата проведения
    26 августа, 19.30, «Сити Граунд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика чемпионшипа

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