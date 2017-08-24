ЦСКА в Лиге чемпионов, Руни ушел из сборной Англии, «Зенит» купил Ригони и другие новости утра

1. ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов и будет в 4-й корзине при жеребьевке. Еще в ЛЧ пробились «Ливерпуль» и даже азербайджанский «Карабах»!

2. Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии. Лучший бомбардир в истории.

3. «Зенит» купил пятого аргентинца, полузащитника Эмилиано Ригони. Говорят, это еще не все, возможны и новые трансферы.

4. Мощный день в КХЛ. ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив» (Капризов забросил первую шайбу за ЦСКА), СКА разнес «Слован» (7:1), а «Магнитка» в третьем периоде пропустила 4 шайбы от «Автомобилиста» и проиграла.

5. Хабиб Нурмагомедов будет комментировать бой Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора. Угадайте, за кого он будет болеть.

6. Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил допинг-тест перед боем против Кормье. Очень плохо.

7. Зашевелился «Спартак»: скоро может быть куплен 20-летний бразильский вингер Эвертон Фелипе, а контракт с Дмитрием Комбаровым продлен на 3 года.

8. Ни дня без новостей про Неймара и «Барселону». Теперь Неймар через суд потребует, что ему до конца выплатили бонус за продление контракта в 2016-м.

9. Платье Шараповой на US Open создал бывший дизайнер Givenchy. Изящно.

10. Сотникова и Липницкая пропустят контрольные прокаты в Сочи. Следят за здоровьем.

11. На кону боя Мэйвезер – МакГрегор будет стоять «Денежный пояс» – с 1,5 кг золота, бриллиантами и изумрудами.

12. Артем Дзюба все-таки может перейти в «Локомотив»: Юрий Семин сказал, что был бы не против.

Цитата дня. Мутко о Манчини: «Хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми россиянами, но пока только трансферы каждый день»