US Open. Шарапова в первом круге сыграет с Халеп

В Нью-Йорке прошла жеребьевка женского US Open. Россиянка Мария Шарапова, получившая от организаторов wild card, в первом круге сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп. В нижнюю четверть сетки также попала Наталья Вихлянцева, которая начнет турнир матчем с победительницей квалификации.

Екатерина Макарова в первом круге сыграет с немкой Моной Бартель. Евгения Родина сыграет с Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова – с Кристиной Макхейл, Дарья Касаткина – с Цян Ван, а Елена Веснина (17) – с квалифаером. Светлана Кузнецова (8) встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Каролина Плишкова (1) сыграет с Магдой Линетт, Гарбинье Мугуруса (3) – с Варварой Лепченко, а Элина Свитолина (4) – с Катериной Синяковой. Каролин Возняцки (5) встретится с квалифаером, Анжелик Кербер (6) – с Наоми Осакой, а Йоханна Конта (7) – с Алксандрой Крунич.

Полностью сетку смотрите здесь.