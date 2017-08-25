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    US Open. Федерер и Надаль попали в одну половину

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей Михаил Южный US Open ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев

    В Нью-Йорке прошла жеребьевка мужского US Open. Рафаэль Надаль (1) и Роджер Федерер (3) попали в одну половину сетки. Надаль в первом круге сыграет с Душаном Лайовичем, а Федерер – с Фрэнсисом Тиафу. 

    Михаил Южный сыграет с Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов – с Фелисиано Лопесом, а Андрей Рублев – с Аляжем Бедене. Карен Хачанов встретится с Ен-Хсунь Лу. Евгений Донской начнет турнир матчем с Андресом Хайдер-Маурером. Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов сыграют с квалифаерами.

    Вторая ракетка мира Энди Маррей стартует матчем против Тенниса Сандгрена. Алексндр Зверев (4) сыграет с квалифаером, Марин Чилич (5) – с Жилем Симоном, Доминик Тим (6) – с Алексом де Минауром, Григор Димитров (7) – с квалифаером, а Жо-Вильфред Тсонга (8) – с Мариуосм Копилом. 

    Полностью сетку смотрите здесь.

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