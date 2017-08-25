Новичок «Зенита» Ригони впервые вызван в сборную Аргентины
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони впервые в карьере получил вызов в национальную сборную Аргентины.
24-летний вингер займет в команде место получившего травму хавбека «Бенфики» Эдуардо Сальвио.
Аргентина проведет матчи квалификации ЧМ-2018 против Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября).
Подробную статистику выступлений Ригони вы можете посмотреть здесь.
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