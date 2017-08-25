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    Новичок «Зенита» Ригони впервые вызван в сборную Аргентины

    Теги Зенит Бенфика премьер-лига Россия сборная Аргентины травмы сборная Венесуэлы сборная Уругвая Эдуардо Сальвио квалификация ЧМ-2018 Эмилиано Ригони

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони впервые в карьере получил вызов в национальную сборную Аргентины.

    24-летний вингер займет в команде место получившего травму хавбека «Бенфики» Эдуардо Сальвио.

    Аргентина проведет матчи квалификации ЧМ-2018 против Уругвая (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлы (Буэнос-Айрес, 6 сентября).

    Подробную статистику выступлений Ригони вы можете посмотреть здесь.

    Ригони все же доехал до «Зенита». Вспоминаем, кто это такой

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