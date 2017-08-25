«Барселона» приобрела Дембеле у «Боруссии» за 105 млн евро и бонусы

Дортмундская объявила о договоренности с «Барселоной» о трансфере нападающего .

Каталонский клуб заплатит за 20-летнего француза 105 миллионов евро. может также получить до 40% от этой суммы в виде бонусов.

Дембеле прибудет в Испанию в воскресенье, а в понедельник пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетний контракт с каталонцами.

«Барселона» прописала в соглашении с Дембеле отступные в размере 400 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Барселоны»

Дембеле отказался играть за «Боруссию» и перешел в «Барселону». С ним все ок?