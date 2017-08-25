Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» приобрела Дембеле у «Боруссии» за 105 млн евро и бонусы

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания трансферы фото Усман Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» объявила о договоренности с «Барселоной» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.

    Каталонский клуб заплатит за 20-летнего француза 105 миллионов евро. «Боруссия» может также получить до 40% от этой суммы в виде бонусов.

    Дембеле прибудет в Испанию в воскресенье, а в понедельник пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетний контракт с каталонцами.

    «Барселона» прописала в соглашении с Дембеле отступные в размере 400 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Барселоны»

    Дембеле отказался играть за «Боруссию» и перешел в «Барселону». С ним все ок?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться