Караваев покидает «Спарту» и хочет вернуться в Россию, «Локомотив» – основной претендент на игрока

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев покидает клуб, сообщает iSport.cz

По информации издания, у 22-летнего футболиста, который был признан лучшим игроком пражской команды в прошлом сезоне, есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.

Причем сам Караваев склоняется именно к возвращению в Россию, где на него претендует московской .

Игрок хочет вернуться в российский чемпионат не только потому, что здесь ему будут предложены более выгодные финансовые условия, но и из-за желания пробиться в сборную России.

Во Франции на Караваева претендует , но трансферу может помешать лимит на игроков не из евросоюза, действующий в лиге 1.

В случае, если Вячеслав все же перейдет «Локомотив», железнодорожники заплатят за него 2,5 миллиона евро.