Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Караваев покидает «Спарту» и хочет вернуться в Россию, «Локомотив» – основной претендент на игрока

    Теги Локомотив Нант премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага лига 1 Франция возможные трансферы Вячеслав Караваев

    Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев покидает клуб, сообщает iSport.cz

    По информации издания, у 22-летнего футболиста, который был признан лучшим игроком пражской команды в прошлом сезоне, есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.

    Причем сам Караваев склоняется именно к возвращению в Россию, где на него претендует московской «Локомотив».

    Игрок хочет вернуться в российский чемпионат не только потому, что здесь ему будут предложены более выгодные финансовые условия, но и из-за желания пробиться в сборную России.

    Во Франции на Караваева претендует «Нант», но трансферу может помешать лимит на игроков не из евросоюза, действующий в лиге 1.

    В случае, если Вячеслав все же перейдет «Локомотив», железнодорожники заплатят за него 2,5 миллиона евро.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться