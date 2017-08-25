Караваев покидает «Спарту» и хочет вернуться в Россию, «Локомотив» – основной претендент на игрока
Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев покидает клуб, сообщает iSport.cz
По информации издания, у 22-летнего футболиста, который был признан лучшим игроком пражской команды в прошлом сезоне, есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.
Причем сам Караваев склоняется именно к возвращению в Россию, где на него претендует московской «Локомотив».
Игрок хочет вернуться в российский чемпионат не только потому, что здесь ему будут предложены более выгодные финансовые условия, но и из-за желания пробиться в сборную России.
Во Франции на Караваева претендует «Нант», но трансферу может помешать лимит на игроков не из евросоюза, действующий в лиге 1.
В случае, если Вячеслав все же перейдет «Локомотив», железнодорожники заплатят за него 2,5 миллиона евро.
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