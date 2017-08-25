Абденнур будет зарабатывать в «Зените» 2,2 млн евро в год

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур продолжит карьеру в .

28-летний футболист из Туниса отправится в годичную аренду в российский клуб.

Изначально Абденнур склонялся к возвращению во Францию, но согласился на этот вариант, поскольку нужно было вписаться в финансовый фэйр-плей, и тунисец пошел навстречу клубу.

Игрок будет зарабатывать в 2,2 миллиона евро в год. Столько же он получал в «Валенсии».

Подробную статистику выступлений Абденнура вы можете посмотреть здесь.