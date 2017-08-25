Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Абденнур будет зарабатывать в «Зените» 2,2 млн евро в год

    Теги Зенит премьер-лига Россия Валенсия примера Испания возможные трансферы Аймен Абденнур

    Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур продолжит карьеру в «Зените».

    28-летний футболист из Туниса отправится в годичную аренду в российский клуб.

    Изначально Абденнур склонялся к возвращению во Францию, но согласился на этот вариант, поскольку «Валенсии» нужно было вписаться в финансовый фэйр-плей, и тунисец пошел навстречу клубу.

    Игрок будет зарабатывать в «Зените» 2,2 миллиона евро в год. Столько же он получал в «Валенсии».

    Подробную статистику выступлений Абденнура вы можете посмотреть здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться