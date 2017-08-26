«Ренн» получит более 26 млн евро от трансфера Дембеле в «Барселону»

Переход форварда Усмана Дембеле из дортмундской в «Барселону» принесет «Ренну» дополнительные деньги.

Год назад французский клуб продал Дембеле «Боруссии» за 15 миллионов евро, оставив за собой право на процент от последующей продажи игрока.

Кроме того, полагается компенсация за воспитание футболиста. В общей сложности выходит 25% от суммы трансфера.

«Барселона» заплатит за Дембеле 105 миллионов евро, еще до 40% этой суммы дортмундцы могут получить в виде бонусов.

Таким образом, «Ренн» должен получить еще 26,25 миллиона евро (рекордная компенсация третьей стороне), а всего заработает 41,5 миллиона. Это рекордный трансфер в истории клуба.

Подробную статистику выступлений Дембеле вы можете посмотреть здесь.