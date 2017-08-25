«Зенит» и «Локомотив» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы, начало жеребьевки – в 14.00
Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы.
48 участников распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины.
На групповой стадии сыграют 22 победителя раунда плей-офф, десять проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую.
Клубы из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.
По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов.
Корзина 1: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория» Пльзень, «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».
Корзина 2: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».
Корзина 3: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кельн», «Риека», «Витория Гимараэш», «Аталанта», «Зюлте Варегем», «Заря», «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беер-Шева.
Корзина 4: «Аполлон», «Истанбул», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Фастав Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».
Начало жеребьевки – в 14.00 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.