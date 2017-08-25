Норм Макдональд: «Родман был на шоу с 8-ю проститутками, курил марихуану и пил до 4 утра, а в полдень сыграл потрясающе»
Актер и шоумен Норм Макдональд рассказал о том, как экс-звезда «Чикаго» Деннис Родман нарушал спортивный режим.
«Однажды, когда я очень увлекался игрой на тотализаторе, я участвовал в «Saturday Night Live», и на шоу пришел Деннис Родман. Он был гостем шоу, а на следующий день в полдень «Буллс» играли против «Никс».
Я сказал: «Черт возьми, здесь Денис Родман с восемью проститутками, и он курит марихуану».
Неожиданно мы оказались на афтепати. Было около 4 часов утра, этот парень продолжал пить и веселиться. У меня появилась инсайдерская информация: должно быть, парень завтра провалит игру.
Я поставил против «Буллс», а он сделал под 300 подборов. Эти парни, особенно баскетболисты, могут обкуриться и провести потрясающую игру.
Это был единственный случай, когда мне казалось, что у меня есть инсайдерская информация», – рассказал Макдональд.
11 мая 1996 года Родман был гостем «Saturday Night Live». На следующий день в полдень «Буллс» играли с «Никс» в «Мэдисон-сквер-гарден», и Родман сделал 19 подборов за 41 минуту игрового времени. «Буллс» победили и повели 3-1 полуфинале Восточной конференции.
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