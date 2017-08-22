Бой Макгрегор – Мэйвезер можно будет легально посмотреть в ВК и на других сайтах, включая Sports.ru

Компания «Телеспорт», которой принадлежат права на поединок против Флойда Мэйвезера, будет транслировать бой в интернете.

«Любая площадка сможет забрать себе наш плеер и показывать бой, получить хайлайты», — сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

По словам представителя компании, бой Мэйвезер – МакГрегор будет транслироваться во ВКонтакте. Как сообщает «Коммерсантъ», сотрудники социальной сети не стали это комментировать, но источник, близкий к одному из ее партнеров, подтвердил информацию.

Sports.ru также планирует транслировать этот бой, используя плеер ВКонтакте.

Телевизионные права на поединок «Телеспорт» продал «Первому каналу».

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