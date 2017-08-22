«Милан» арендовал Калинича с обязательным выкупом

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич перешел в .

«Россонери» арендовали 29-летнего хорвата на сезон с обязательством выкупа летом 2018 года. Ранее сообщалось, что аренда обойдется в 5 миллионов евро, а выкуп – 20 миллионов.

Отметим, что Калинич стал 11-м новичком «Милана» после Андре Силвы, Леонардо Бонуччи, Андре Конти, Хакана Чалханоглу, Матео Мусаккьо, Рикардо Родригеса, Лукаса Биглии, Франка Кессиэ, Антонио Доннаруммы и Фабио Борини.

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Милана»