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    «Милан» арендовал Калинича с обязательным выкупом

    Теги Милан Фиорентина серия А Италия трансферы фото Никола Калинич

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич перешел в «Милан».

    «Россонери» арендовали 29-летнего хорвата на сезон с обязательством выкупа летом 2018 года. Ранее сообщалось, что аренда обойдется в 5 миллионов евро, а выкуп – 20 миллионов.

    Отметим, что Калинич стал 11-м новичком «Милана» после Андре Силвы, Леонардо Бонуччи, Андре Конти, Хакана Чалханоглу, Матео Мусаккьо, Рикардо Родригеса, Лукаса Биглии, Франка Кессиэ, Антонио Доннаруммы и Фабио Борини.

    Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Милана»

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