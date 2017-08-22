Ригони прошел медосмотр в «Зените»
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони сегодня в Санкт-Петербурге прошел медицинское обследование перед трансфером в «Зенит».
«Очень доволен, что я в «Зените». «Зенит» – лучший!» – сказал игрок.
Ригони в ближайшее время подпишет 4-летний контракт с российским клубом. «Зенит» заплатит за 24-летнего хавбека 9 миллионов евро.
Таким образом, вслед за Себастьяном Дриусси, Леандро Паредесом, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Мамманой в «Зените» появится пятый аргентинский футболист.
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