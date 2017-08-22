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    «Барселона» намерена отсудить у Неймара 8,5 млн евро за нарушение условий контракта

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар

    «Барселона» подает в суд на бывшего нападающего команды Неймара за нарушение условий контракта.

    Каталонский клуб намерен получить с 25-летнего форварда как минимум 8,5 миллиона евро.

    В октябре 2016-го года Неймар продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года. Клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, плюс 8,5 миллионов евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность.

    Этим летом бразилец перешел из «Барсы» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком в истории футбола.

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