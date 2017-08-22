подает в суд на бывшего нападающего команды Неймара за нарушение условий контракта.

Каталонский клуб намерен получить с 25-летнего форварда как минимум 8,5 миллиона евро.

В октябре 2016-го года Неймар продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года. Клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, плюс 8,5 миллионов евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность.

Этим летом бразилец перешел из «Барсы» в за рекордные 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком в истории футбола.