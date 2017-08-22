КХЛ. «Сибирь» примет «Спартак», «Авангард» против рижского «Динамо»
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 августа, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 22 августа, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 22 августа, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 22 августа, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 22 августа, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 22 августа, 19.30, «Шайба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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