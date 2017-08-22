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    КХЛ. «Сибирь» примет «Спартак», «Авангард» против рижского «Динамо»

    Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь Северсталь Нефтехимик Амур Спартак результаты КХЛ Динамо Рига Югра Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Спартак
    Дата проведения
    22 августа, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Динамо Рига
    Дата проведения
    22 августа, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Югра – Северсталь
    Дата проведения
    22 августа, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Салават Юлаев – Адмирал
    Дата проведения
    22 августа, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Амур
    Дата проведения
    22 августа, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Куньлунь
    Дата проведения
    22 августа, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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    • ЦСКА
      19%
    • СКА
      34%
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