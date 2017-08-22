«ПСЖ» о претензиях «Барселоны»: «Мы удивлены. Клуб и Неймар всегда действовали в рамках закона»

ответил на заявление «Барселоны» по поводу намерений подать в суд на нападающего .

был удивлен заявлением «Барселоны», анонсировавшей начало судебного процесса в Испании против бывшего игрока .

В заявлении сказано, что если Неймар не выплатит требуемую сумму, ответственность за выплату будет нести «ПСЖ».

«ПСЖ» хочет подчеркнуть, что клуб, как и Неймар, всегда действовали в рамках закона и установленных правил.

В очередной раз «ПСЖ» выражает сожаление по поводу такого отношения «Барселоны», – говорится в заявлении парижан.

Сегодня стало известно, что «Барселона» намерена отсудить у Неймара 8,5 миллиона евро за нарушение условий контракта.

«Деньги – ничто по сравнению с его талантом». Как там Неймар?