«ПСЖ» о претензиях «Барселоны»: «Мы удивлены. Клуб и Неймар всегда действовали в рамках закона»
«ПСЖ» ответил на заявление «Барселоны» по поводу намерений подать в суд на нападающего Неймара.
«ПСЖ был удивлен заявлением «Барселоны», анонсировавшей начало судебного процесса в Испании против бывшего игрока Неймара.
В заявлении сказано, что если Неймар не выплатит требуемую сумму, ответственность за выплату будет нести «ПСЖ».
«ПСЖ» хочет подчеркнуть, что клуб, как и Неймар, всегда действовали в рамках закона и установленных правил.
В очередной раз «ПСЖ» выражает сожаление по поводу такого отношения «Барселоны», – говорится в заявлении парижан.
Сегодня стало известно, что «Барселона» намерена отсудить у Неймара 8,5 миллиона евро за нарушение условий контракта.
«Деньги – ничто по сравнению с его талантом». Как там Неймар?
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