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    Автор победного гола Евро-2016 Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды

    Теги Локомотив Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Эдер Маседу

    Нападающий Эдер на правах аренды перешел в «Локомотив».

    Контракт рассчитан до конца сезона с правом выкупа. Игрок будет выступать под 24-м номером.

    Соглашение было подписано в Риме, где ранее Эдер прошел медосмотр.

    Напомним, что Эдер стал автором победного гола в финале Евро-2016 в составе сборной Португалии.

    В прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей и забил 6 мячей.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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