Автор победного гола Евро-2016 Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды
Нападающий Эдер на правах аренды перешел в «Локомотив».
Контракт рассчитан до конца сезона с правом выкупа. Игрок будет выступать под 24-м номером.
Соглашение было подписано в Риме, где ранее Эдер прошел медосмотр.
Напомним, что Эдер стал автором победного гола в финале Евро-2016 в составе сборной Португалии.
В прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей и забил 6 мячей.
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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