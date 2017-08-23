Автор победного гола Евро-2016 Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды

Нападающий Эдер на правах аренды перешел в .

Контракт рассчитан до конца сезона с правом выкупа. Игрок будет выступать под 24-м номером.

Соглашение было подписано в Риме, где ранее Эдер прошел медосмотр.

Напомним, что Эдер стал автором победного гола в финале Евро-2016 в составе сборной Португалии.

В прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей и забил 6 мячей.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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