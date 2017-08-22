Бой Мэйвезер – МакГрегор – второе по количеству ставок событие 2017 года

Бой Флойда Мэйвезера-младшего с стал вторым событием этого года по количеству сделанных ставок.

На первом месте – знаменитые скачки Grand National.

«Такого боксерского боя еще не было. Оборот – выше крыши.

В этом году только на [скачках] Grand National больше ставок на одном мероприятии», – сказала представитель букмекерской конторы Ladbrokes Джессика Бридж.

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