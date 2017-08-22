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    Бой Мэйвезер – МакГрегор – второе по количеству ставок событие 2017 года

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC ставки на спорт Конор МакГрегор

    Бой Флойда Мэйвезера-младшего с Конором МакГрегором стал вторым событием этого года по количеству сделанных ставок.

    На первом месте – знаменитые скачки Grand National.

    «Такого боксерского боя еще не было. Оборот – выше крыши.

    В этом году только на [скачках] Grand National больше ставок на одном мероприятии», – сказала представитель букмекерской конторы Ladbrokes Джессика Бридж.

    Бой Мэйвезер – МакГрегор ждут все. Даже Гнойный

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