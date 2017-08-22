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    Fancy Bears опубликовали данные о 200 случаев положительных допинг-проб футболистов

    Теги происшествия допинг WADA

    Хакерская группировка Fancy Bears утверждает, что в 2016 году на допинге попались 200 футболистов.

    «Команда Fancy Bears публикует материал, полученный из разных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда воспринимала эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут.

    Вы можете изучить документы WADA, показывающие, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов», — говорится на сайте Fancy Bears.

    Среди положительных проб в 2015 году значится проба из московской лаборатории, взятая в марте. Допинг-проба дала положительный результат на запрещенное вещество фуросемид.

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