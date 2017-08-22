Каррера и его люди будут заниматься трансферами в «Спартаке»

Руководство позволило главному тренеру команды Массимо Каррере заняться трансферной политикой.

Этими вопросами до закрытия летнего трансферного окна займется окружение итальянского специалиста, в котором главенствующую роль занимает агент .

Вице-президент Наиль Измайлов по мере возможности дистанцировался от селекционной работы. В настоящее время он занимается только утверждением необходимых средств.

В сферу интересов «Спартака» этим летом входили защитник Эсекиэль Гарай («Валенсия»), а также форварды Луан («Гремио»), («Краснодар») и М′Байе Ньянг («Милан»), но никого из этих футболистов клуб пока не смог подписать.

Трансферное окно в России закрывается 1 сентября, в 00.00 по московскому времени.

Член совета директоров «Спартака»: «Была большая вероятность перехода Канунникова и Смолова. Но Каррера передумал»

Массимо Каррера: «Я не отказывался от Смолова и Канунникова. Хочу, чтобы это было ясно»

Каррера поменял «Спартак». Не то