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    Каррера и его люди будут заниматься трансферами в «Спартаке»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы Марко Трабукки Массимо Каррера Наиль Измайлов

    Руководство «Спартака» позволило главному тренеру команды Массимо Каррере заняться трансферной политикой.

    Этими вопросами до закрытия летнего трансферного окна займется окружение итальянского специалиста, в котором главенствующую роль занимает агент Марко Трабукки.

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов по мере возможности дистанцировался от селекционной работы. В настоящее время он занимается только утверждением необходимых средств.

    В сферу интересов «Спартака» этим летом входили защитник Эсекиэль Гарай («Валенсия»), а также форварды Луан («Гремио»), Федор Смолов («Краснодар») и М′Байе Ньянг («Милан»), но никого из этих футболистов клуб пока не смог подписать.

    Трансферное окно в России закрывается 1 сентября, в 00.00 по московскому времени.

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