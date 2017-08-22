«Халл» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд
В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Халл» проиграл «Донкастеру» (0:2) и выбыл из турнира.
Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого третьим подряд. Ранее «Халл» уступил в чемпионшипе «Вулверхэмптону» (2:3) и «КПР» (1:2).
На сегодняшний матч российский тренер выпустил в стартовом составе «Халла» сразу семь дебютантов.
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