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    «Халл» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд

    Теги Леонид Слуцкий Кубок английской лиги Халл Д2 Англия Донкастер

    В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Халл» проиграл «Донкастеру» (0:2) и выбыл из турнира.

    Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого третьим подряд. Ранее «Халл» уступил в чемпионшипе «Вулверхэмптону» (2:3) и «КПР» (1:2).

    На сегодняшний матч российский тренер выпустил в стартовом составе «Халла» сразу семь дебютантов.

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