Клубы английской премьер-лиги в среднем тратят на зарплаты 112.1 миллиона фунтов в год. Эта цифра существенно превышает аналогичные показатели клубов бундеслиги (57,9 млн) и серии А (54,6 млн). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Третье место в этом рейтинге занимает примера, где клубы тратят на зарплаты около 51,6 миллиона фунтов. Замыкает топ-5 европейских чемпионатов по этому показателю французская лига 1 (39,9 млн).

По среднему доходу клуба АПЛ также занимает первое место в Европе (183,6 млн). Следом идет бундеслига (112,1), примера (85,3) и серия А (79,3). Французские клубы зарабатывают существенно меньше – 59,1 миллиона фунтов.

ФОТО