Головин о летнем отпуске: «Езжу на Алтай. Хожу в баню и отправляюсь в сплавы по рекам»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что летом отдыхает на Алтае.
«Лет, наверное, восемь летом я всегда езжу на Алтай. Я уже как будто не могу представить себе свой отпуск, если не поеду туда.
Предпочитаю ходить в баню и отправляться в сплавы по рекам», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
4 комментария
Партнёров по сборной связывает в плоты и на них сплавляется
А Соболев рядом с плотом плывет и иногда из воды выпрыгивает
Не, этим от дна отталкиваются
Алтай нереально красивый регион. Был летом там, впечатления на всю жизнь. Особенно поход на 10 дней, без интернета и новостей. Пьёшь воду с речки, ешь то что наготовил на костре. Спишь нормально, хоть и в палатке. В общем всем рекомендую
