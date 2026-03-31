  • Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
8

Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию

В финале плей-офф отбора ЧМ-2026 в Европе пройдут 4 матча.

В финале плей-офф отбора ЧМ-2026 в Европе сборная Италии сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, Польша – со Швецией, Чехия примет Данию, Косово сыграет дома с Турцией.

Победители матчей выходят в финальный турнир ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Плей-офф

Финал

Квалификация ЧМ. Плей-офф - Финал
31 марта 18:45, Френдс Арена
Швеция
Не начался
Польша
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Финал
31 марта 18:45, epet ARENA
Чехия
Не начался
Дания
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Финал
31 марта 18:45, Билино Поле
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Финал
31 марта 18:45, стадион Фадиля Вокрри
Косово
Не начался
Турция

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Все о стыках ЧМ-2026: ждем еще 6 участников. Италия в одном шаге, кто еще с кем?

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Швеция, Дания, Италия и Турция 🔥
Ответ Sanan1908
Швеция, Дания, Италия и Турция 🔥
Ну так оно и будет
Ответ Sanan1908
Швеция, Дания, Италия и Турция 🔥
Туркам в Приштине будет очень трудно, ажиотаж будет сумасшедшим.
Но мастерство должно проявится.
Хочу видеть в этом чемпионате "маленьких звёзд", Кенана и Арду.
Помню, в 2006 году так же ожидал выступлений Тевеса и Месси.
Италия - святыня футбола, тоже должны пройти, но опять таки, трудно будет им.
Желаю побед и Дании со шведами.
Чет в Италию до сих пор не верю 🤣. Ну удачи им!
Ну турки с итальяшками не подведите. Кос и Бос нам на фиг не сдались на экране летом)
Косово - это Сербия. За Турцию!
Ну, здравствуй, вечерний мультикаст 😊
Ну,здесь,однозначно победы «Скуадры Адзурры» пожелаю,с 3 раза-то должны пройти на ЧМ.
