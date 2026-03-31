1. ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Динамо» Махачкала: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться».

2. Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1. «Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил единственный гол в матче за 1 секунду до конца 2-го овертайма, команда Разина ведет 3-1. «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1, «Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче, счет в серии – 3-1.

3. Роберто Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии, пишет журналист Сами Мокбел.

4. Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ.

5. Бывший нападающий и член Зала хоккейной славы в Торонто Павел Буре указом Владимира Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

6. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Айлендерс» (8:3), Сорокин впервые в сезоне пропустил 7 шайб , Кросби достиг отметки 1100 результативных передач . «Колорадо» разнес «Калгари» (9:2), Маккиннон набрал 1+2 и сократил отставание в гонке бомбардиров . Все результаты дня – здесь .

Тем временем, идущий на 14-м месте на Востоке «Торонто» не стал дожидаться окончания сезона и уволил генерального менеджера Брэда Треливинга, отработавшего в клубе менее 3 лет.

7. 76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР , следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше.

8. НБА. 41+16 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Чикаго», «Атланта» была сильнее «Бостона» и другие результаты .

9. «Барселона» хочет, чтобы Жоау Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем» и перешел свободным агентом . Каталонцы не могут выкупить защитника с учетом его большой зарплаты.

10. Турнир претендентов. 2-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с Накамурой, Гири разошелся миром с Каруаной.

11. Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрий Бивол (24-1) и немец Майкл Айферт (13-1) проведут бой 30 мая в Екатеринбурге.

12. Нападающий «Эльче» Рафа Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока.

Цитаты дня.

Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»

Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Не должно быть лимита. Это не приведет к улучшению футбола . Нужно принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции»

Дмитрий Губерниев: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это алкоголизация населения, значит . А в алкомагазинах во всех домах почему-то нет алкоголизации»

Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»

«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия . Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА