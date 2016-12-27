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    Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS, Зидан – 2-й, Раньери – 3-й

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира.

    Лучшим в 2016 году признан главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (113 очков).

    В тройку вошли тренер «Реала» Зинедин Зидан (108) и тренер «Лестера» Клаудио Раньери (86).

    1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113

    2. Зинедин Зидан («Реал») – 108

    3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86

    4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») – 62

    5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») – 38

    6. Луис Энрике («Барселона») – 24

    7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16

    8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15

    9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6

    10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5

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