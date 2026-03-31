  Головин об удалении с «Нантом»: «Говорю судейскому комитету: «Не понимаю, за что получил первую желтую». Они смотрят момент: «Мы тоже не понимаем»
Головин об удалении с «Нантом»: «Говорю судейскому комитету: «Не понимаю, за что получил первую желтую». Они смотрят момент: «Мы тоже не понимаем»

Головин об удалении с «Нантом»: не понимаю, за что получил первую желтую.

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем удалении в феврале в матче Лиги 1 с «Нантом» (3:1).

Четыре дня спустя Головин получил красную карточку в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3).

«Во Франции, когда получаешь красную карточку, потом созваниваешься с судейством… Они в Париже сидят, там 5-6 человек, как судейский комитет, и спрашивают тебя: «Объясни, как это случилось».

Первую желтую я получил, стоя в десяти метрах от судьи, вообще ничего ему не говорил, я развел руки, потому что он не свистнул фол. Но прибежали два наших игрока и начали с ним спорить. И он смотрел на меня и дал мне желтую за то, что я просто стоял, молчал. Похлопал, и он [судья] дал мне сразу вторую желтую.

И потом, на созвоне с этими судьями, я рассказал все как было. Говорю: «Я не понимаю, за что я получил первую желтую». И они сидят, смотрят момент этот на повторе, и мне говорят: «Мы тоже не понимаем». Я говорю: «Прекрасно, а я с красной», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

У Мажича пусть спросят, он им обоснует правильность любого решения судей)
Материалы по теме
Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»
18 февраля, 12:04
Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
17 февраля, 21:22Фото
Агент Головина об удалении хавбека «Монако»: «Не совсем адекватные действия арбитра. Видимо, он не хотел, чтобы матч закончился спокойной победой. Тренеры и игроки на стороне Саши»
14 февраля, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Ошибочный пенальти «Зенита» с «Махачкалой», «Динамо» Минск во 2-м раунде КГ, Де Дзерби готов прийти в «Тоттенхэм», Буре получил орден от Путина, 76% фанатов в АПЛ против ВАР и другие новости
11 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
31 минуту назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина сыграет с Замбией, Бразилия против Хорватии
46 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:12
«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026
сегодня, 04:27
Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»
сегодня, 03:52
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Савиола о конфликте Винисиуса и Престианни: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»
вчера, 22:01
Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»
вчера, 21:37
Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»
вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Противостояние ЦСКА с «Краснодаром» сейчас интереснее, чем со «Спартаком». Но значимость дерби гораздо выше». Пономарев о матчах
сегодня, 04:56
Мостовой о Головине: «Всегда производит яркое впечатление, против кого бы ни играла Россия. Настоящий лидер»
сегодня, 04:40
Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»
сегодня, 04:09
Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Франка: «Игра была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах»
сегодня, 03:36
Геркус о матче «Спартак» – «Локо»: «Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне»
сегодня, 03:11
Головин о 3:1: «Удивила самоотдача Никарагуа – вышли как будто финал ЧМ играть. Нам потребовалась корректировка тактики»
сегодня, 02:57
Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»
вчера, 21:59
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ – Италия заслуживает вернуться»
вчера, 21:47
«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026
вчера, 21:46
Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»
вчера, 21:21
Рекомендуем