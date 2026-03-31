Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»

Марк Кукурелья: «Челси» не хватило опыта против «ПСЖ».

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о траектории развития клуба на фоне поражения от «ПСЖ» (общий счет – 2:8) в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Нам не хватило опыта. Многие наши игроки впервые сыграли на таком уровне – и мы поплатились за это.

Мы должны были справиться лучше. Если бы сохранили хладнокровие, то вернулись бы в Лондон при счете 2:3, и в ответной игре могло произойти все что угодно.

Мы допустили ошибку, пытались атаковать без четкой структуры, и «ПСЖ » воспользовался шансом.

Такие результаты всегда тяжело принять. Ты каждый день борешься и тренируешься, но понимаешь, что до топового уровня нам еще далеко.

Понимаю, что это часть политики клуба, и что они хотят двигаться в этом направлении – подписывать контракты с молодыми игроками и смотреть в будущее. Но для всех нас, кто еще здесь и хочет побеждать в больших соревнованиях, такие моменты вызывают чувство разочарования.

У нас есть хороший костяк игроков. Основа заложена. Но чтобы бороться за такие крупные трофеи, как АПЛ или Лига чемпионов, нужно больше. Подписание только молодых игроков может осложнить достижение этих целей. Против «ПСЖ» нам не хватало игроков, которые проходили через подобные ситуации.

Молодые игроки наберутся опыта в будущем. Но нужно найти баланс между этими двумя аспектами», – сказал Марк Кукурелья.