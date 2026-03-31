  • Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о траектории развития клуба на фоне поражения от «ПСЖ» (общий счет – 2:8) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватило опыта. Многие наши игроки впервые сыграли на таком уровне – и мы поплатились за это.

Мы должны были справиться лучше. Если бы сохранили хладнокровие, то вернулись бы в Лондон при счете 2:3, и в ответной игре могло произойти все что угодно.

Мы допустили ошибку, пытались атаковать без четкой структуры, и «ПСЖ» воспользовался шансом.

Такие результаты всегда тяжело принять. Ты каждый день борешься и тренируешься, но понимаешь, что до топового уровня нам еще далеко.

Понимаю, что это часть политики клуба, и что они хотят двигаться в этом направлении – подписывать контракты с молодыми игроками и смотреть в будущее. Но для всех нас, кто еще здесь и хочет побеждать в больших соревнованиях, такие моменты вызывают чувство разочарования.

У нас есть хороший костяк игроков. Основа заложена. Но чтобы бороться за такие крупные трофеи, как АПЛ или Лига чемпионов, нужно больше. Подписание только молодых игроков может осложнить достижение этих целей. Против «ПСЖ» нам не хватало игроков, которые проходили через подобные ситуации.

Молодые игроки наберутся опыта в будущем. Но нужно найти баланс между этими двумя аспектами», – сказал Марк Кукурелья.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
И в чем кучерявый не прав?
Он неправ в том, что у ПСЖ точно такой же молодой состав за исключением 2-3 игроков. По среднему возрасту Челси моложе на пол года всего.

С ним можно согласиться по многим моментам, но это нытье про опыт уже начинает выбешивать, потому что игроки не хотят брать на себя ответственность.

Терри стал капитаном Челси в 23 года. На 4 года моложе нынешнего Кукурельи. Деннис Уайз говорил, что Терри когда начал тренироваться с ними в 17-18 лет, от него уже веяло аурой чертового гладиатора, и он не проседал под давлением будучи по сути еще школьником.

Лэмпард начал в Вест Хэме у своего дяди Рэднаппа, и когда его ставили в основу в 18 лет, говорили, что это по блату. Лэмпс чхать на это хотел и вырос в возможно величайшего английского полузащитника по итогу.

Азар пришел в лигу в 21 год и стал лидером Челси практически сразу же.

Сейчас есть Эстевао, у него мало опыта. Но он с первых матчей берет мяч и тащит его вперед. Его вызывают в сборную и он делает тоже самое буквально с самых первых минут.

У тебя либо это есть, либо этого нет. Вот у Кукурельи это есть, возможно он намекает на то, что у некоторых игроков нет необходимой менталки.

Руководство можно и нужно критиковать, но игрокам нужно перестать ныть и играть, а не бросать все, когда что-то идет не так.
Челси в целом может играть с кем-угодно, по всем атакующим метрикам практически Челси входит в топ-3 АПЛ, по xg Челси первый вообще. Все сводится к менталке отдельных игроков и 2-3 проблемным позициям.
Но для этого и нужны такие ребята, как Энцо и Кукурелья. Они должны вести более молодых пацанов за собой, а не прятаться на нытьем в прессе.
Его Хакими и возил только в путь.😁😁😁
Топовые игроки не пойдут в Челси с таким подходом руководства !
Неужели хоть кому-то смелости хватило высказаться о происходящем в клубе. Когда клуб тратит больше 100 миллионов на Гиттенса с Гарначо, то уже надо задуматься о компетентности руководства.
Ток боюсь, что Эгбали пофигу на недовольство. Сольют всех неугодных, купят ещё Гарнач и Феликсов, распилив деньги с агентами, а фанаты все равно купят билеты на Бридж и будут петь про Абрамовича.
Ну наконец-то, хоть кто-то из игроков нынешнего состава высказался, что политика нынешнего руководства полная лажа)
Бунт в песочнице Боулинга давно назревал. Но если фанаты могут только покупать билеты и петь про Абрамовича, то игроки попросят побыстрее свалить из этого цирка. Какой смысл тратить лучшие годы на очередного Поттера и борьбу за ЛЧ в лучшем случае? Никакого. Но ничего, сейчас придут местные фанаты, живущие в своём мире, чтоб рассказать про перспективность проекта Боулинга, как им нужно всего то 2 цз взять, а Энцо и неугодных можно слить за сотку и купить ещё Гиттенсов и Гарнач. Аминь.
База, база.

В целом, может забрать у Энцо вице-капитанство, это конструктивная критика во благо команды, а не слепые заигрывания ради контракта жирнее.
Кайседо должен быть вице-капитаном.
Он единственный, кто вышел к прессе, извинился и сказал, что собирается стать легендой и хочет побеждать именно тут.
Энцо и Кукурелья побежали рассуждать о возможных трансферах в Реал и Барсу.
Это месседж для больших клубов : я готов к рассмотрению предложений. Напоминает звезд Арсенала 15-18 летней давности : мне некогда ждать пока ваша молодежь вырастет, хочу выигрывать трофеи .
Об этом Боэли и Ко не могут не знать.
Об этом и мы здесь давно говорим.
Рядовой сотрудник (публично): я разочарован действиями руководства организации
У ПСЖ тоже молодой состав.
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» не оштрафовал Соболева за маску для снорклинга, заявил Семак: «Беседу провели, он все понимает. Эмоциональные всплески были и будут, не нужно раздувать скандалы»
11 минут назад
«Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L’Equipe о голкипере
21 минуту назад
Роберто Мартинес о Роналду: «Его образ мышления очень вдохновляет: Криштиану живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Не знаю, когда он закончит карьеру»
34 минуты назад
Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»
48 минут назад
Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
49 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:12
Угадаете игроков АПЛ по их празднованию гола?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Березовский об ограничениях связи в Москве: «Когда еду в центр, делаю скриншоты маршрута»
сегодня, 07:20
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака
сегодня, 06:37
Спортс’’ открыл виртуальный музей истории российского футбола
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности
3 минуты назад
«Динамо» Махачкала перечислит на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане все средства от продажи билетов на матч с «Балтикой». Игроки и сотрудники пожертвуют часть зарплаты
22 минуты назад
«Арсенал», «Тоттенхэм», «Дортмунд» и «Байер» интересуются Трезольди. Форвард «Брюгге» оценивается в 25-30 млн евро
36 минут назад
Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
55 минут назад
Ерохин об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените»: «Уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают»
сегодня, 07:58
Головин о летнем отпуске: «Езжу на Алтай. Хожу в баню и отправляюсь в сплавы по рекам»
сегодня, 07:47
Аддо уволен с поста тренера Ганы после поражений от Германии и Австрии. Африканцы сыграют на ЧМ-2026 с Англией, Хорватией и Панамой
сегодня, 07:35
Босния и Герцеговина – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:02
Митрюшкин о нестабильности «Локо»: «Игра с «Акроном» показала, что исправим ситуацию. Сейчас поля станут лучше»
сегодня, 06:50
Лига наций. Стыковые матчи. Латвия встретится с Гибралтаром в ответной игре, Люксембург против Мальты
сегодня, 06:23
Рекомендуем