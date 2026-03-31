Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о траектории развития клуба на фоне поражения от «ПСЖ» (общий счет – 2:8) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам не хватило опыта. Многие наши игроки впервые сыграли на таком уровне – и мы поплатились за это.
Мы должны были справиться лучше. Если бы сохранили хладнокровие, то вернулись бы в Лондон при счете 2:3, и в ответной игре могло произойти все что угодно.
Мы допустили ошибку, пытались атаковать без четкой структуры, и «ПСЖ» воспользовался шансом.
Такие результаты всегда тяжело принять. Ты каждый день борешься и тренируешься, но понимаешь, что до топового уровня нам еще далеко.
Понимаю, что это часть политики клуба, и что они хотят двигаться в этом направлении – подписывать контракты с молодыми игроками и смотреть в будущее. Но для всех нас, кто еще здесь и хочет побеждать в больших соревнованиях, такие моменты вызывают чувство разочарования.
У нас есть хороший костяк игроков. Основа заложена. Но чтобы бороться за такие крупные трофеи, как АПЛ или Лига чемпионов, нужно больше. Подписание только молодых игроков может осложнить достижение этих целей. Против «ПСЖ» нам не хватало игроков, которые проходили через подобные ситуации.
Молодые игроки наберутся опыта в будущем. Но нужно найти баланс между этими двумя аспектами», – сказал Марк Кукурелья.
С ним можно согласиться по многим моментам, но это нытье про опыт уже начинает выбешивать, потому что игроки не хотят брать на себя ответственность.
Терри стал капитаном Челси в 23 года. На 4 года моложе нынешнего Кукурельи. Деннис Уайз говорил, что Терри когда начал тренироваться с ними в 17-18 лет, от него уже веяло аурой чертового гладиатора, и он не проседал под давлением будучи по сути еще школьником.
Лэмпард начал в Вест Хэме у своего дяди Рэднаппа, и когда его ставили в основу в 18 лет, говорили, что это по блату. Лэмпс чхать на это хотел и вырос в возможно величайшего английского полузащитника по итогу.
Азар пришел в лигу в 21 год и стал лидером Челси практически сразу же.
Сейчас есть Эстевао, у него мало опыта. Но он с первых матчей берет мяч и тащит его вперед. Его вызывают в сборную и он делает тоже самое буквально с самых первых минут.
У тебя либо это есть, либо этого нет. Вот у Кукурельи это есть, возможно он намекает на то, что у некоторых игроков нет необходимой менталки.
Руководство можно и нужно критиковать, но игрокам нужно перестать ныть и играть, а не бросать все, когда что-то идет не так.
Челси в целом может играть с кем-угодно, по всем атакующим метрикам практически Челси входит в топ-3 АПЛ, по xg Челси первый вообще. Все сводится к менталке отдельных игроков и 2-3 проблемным позициям.
Но для этого и нужны такие ребята, как Энцо и Кукурелья. Они должны вести более молодых пацанов за собой, а не прятаться на нытьем в прессе.
В целом, может забрать у Энцо вице-капитанство, это конструктивная критика во благо команды, а не слепые заигрывания ради контракта жирнее.
Он единственный, кто вышел к прессе, извинился и сказал, что собирается стать легендой и хочет побеждать именно тут.
Энцо и Кукурелья побежали рассуждать о возможных трансферах в Реал и Барсу.
Об этом и мы здесь давно говорим.