«Противостояние ЦСКА с «Краснодаром» сейчас интереснее, чем со «Спартаком». Но значимость дерби гораздо выше». Пономарев о матчах

Пономарев: матчи ЦСКА с «Краснодаром» сейчас интереснее, чем со «Спартаком».

Владимир Пономарев сравнил принципиальность матчей ЦСКА против «Краснодара» и «Спартака ».

«Конечно, «Краснодар» сейчас интереснее, чем «Спартак». Просто «Спартак» восстанавливается, сейчас они себя неплохо показывают. Но «Краснодар» мощнее и мобильнее гораздо.

Значимость матча, конечно, выше у ЦСКА – «Спартак». Две московские команды, всегда было это противостояние. Так что с точки зрения значимости игра со «Спартаком» выше гораздо, на два порядка выше», — сказал бывший защитник ЦСКА.

