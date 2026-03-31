Мостовой о Головине: «Всегда производит яркое впечатление, против кого бы ни играла Россия. Настоящий лидер»

Мостовой: Головин – настоящий лидер сборной России.

Полузащитник «Монако » забил гол в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Мне сложно сейчас назвать одного игрока, который ярко сыграл в матче против Никарагуа. Но скажу так: Головин всегда производит на меня яркое впечатление, против кого бы ни играла сборная России. На мой взгляд, он яркое пятно нынешней сборной России.

Александр — настоящий лидер, он всегда играет без потери качества. Его класс и уровень на поле сразу чувствуются», — сказал экс-футболист сборной России.