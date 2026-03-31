Спортс’’ открыл виртуальный музей истории российского футбола

Спортс’’ запустил digital-музей, посвящeнный истории российского футбола. В проекте собраны свидетельства развития игры в Российской империи, СССР и России.

В нем собраны 101 предмет, а также тексты, фотографии и аудиоматериалы, охватывающие более чем 130-летнюю историю – от дореволюционного сборника правил «Футбол. Association» до коронавирусной маски 2020-х годов.

«Спортивные медиа постоянно рассказывают и пересказывают историю. Мы подумали: а если посмотреть на все пространство нашего футбола под другой оптикой? И впервые систематизировать полтора века не через героев, события, явления – а через микроуровень отдельных предметов. От олимпийской медали до снегоуборочной лопаты. Чтобы приглядеться к деталям и лучше понять, из чего состоит атмосфера, в которой поколениями рос и жил наш футбол», – рассказал Роман Абрамов, креативный продюсер проекта.

Среди экспонатов – протокол матча с участием Владимира Набокова на позиции вратаря, заполненные от руки тетради с футбольными результатами Дмитрия Шостаковича, «Золотой мяч» Льва Яшина – главная индивидуальная награда в мировом футболе, которую вручают лучшему игроку мира, «Золотая бутса» Олега Саленко как лучшему бомбардиру чемпионата мира 1994 года, спортивный костюм «Динамо» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», пирожок Рязанцева и фанатский шарф Михаила Боярского.

В продолжение проекта Спортс’’ запустит сувенирную коллекцию, вдохновленную экспонатами музея и историей русского футбола. Она станет ещё одним способом взаимодействия с проектом.

Тот самый смартфон Дзюбы в музее есть?
