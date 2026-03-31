Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака

В отборе ЧМ-2026 пройдут финальные межконтинентальные стыковые матчи.

В Мексике в финальных межконтинентальных стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 сборная Ямайки сыграет с ДР Конго , Боливия встретится с Ираком .

Победители матчей выйдут в финальный турнир ЧМ-2026.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Все о стыках ЧМ-2026: ждем еще 6 участников. Италия в одном шаге, кто еще с кем?