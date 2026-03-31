5

«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026

Тренер сборной Сенегала Пап Тиав назвал Норвегию лучшей национальной командой в Европе.

Норвегия, Сенегал и Франция сыграют в одной группе на ЧМ-2026.

«Норвежская команда не нуждается в представлении, учитывая игроков, выступающих сейчас на международной арене. Думаю, у них прекрасная команда. На мой взгляд, сейчас это даже лучшая сборная в Европе.

Они показывают очень хорошие результаты, даже несмотря на то, что проиграли последний матч [Нидерландам – 1:2] без двух своих звезд [Холанда и Эдегора]», – сказал Тиав.

ВАР сделал футбол лучше?5666 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoсборная Норвегии по футболу
logoЧМ-2026
logoПап Тиав
logoСборная Сенегала по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoМартин Эдегор
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучшая сборная не Норвегия конечно.
Но Норвегия самая прогрессирующая.
Не могу выбрать лучшую сборную Европы, 50 на 50 между Францией и Испанией.
А вот лучшая сборная мира всем известна.
Ответ Busk
Никарагуа, конечно, хороши были, но ты преувиличиваешь
Ответ Аль Шинник
Вот такие пустышки ради чего с утра?
Не обижайся, но в чем смысл?
Не знал что Норвежская сборная оказалась лучше 😂😂😂😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
