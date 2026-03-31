«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026
Норвегия, Сенегал и Франция сыграют в одной группе на ЧМ-2026.
«Норвежская команда не нуждается в представлении, учитывая игроков, выступающих сейчас на международной арене. Думаю, у них прекрасная команда. На мой взгляд, сейчас это даже лучшая сборная в Европе.
Они показывают очень хорошие результаты, даже несмотря на то, что проиграли последний матч [Нидерландам – 1:2] без двух своих звезд [Холанда и Эдегора]», – сказал Тиав.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Но Норвегия самая прогрессирующая.
Не могу выбрать лучшую сборную Европы, 50 на 50 между Францией и Испанией.
А вот лучшая сборная мира всем известна.
Не обижайся, но в чем смысл?