Березовский об ограничениях связи в Москве: «Когда еду в центр, делаю скриншоты маршрута»

Роман Березовский рассказал, как справляется в условиях ограничений связи в Москве.

— Я, конечно, не в центре Москвы живу, чуть поодаль, ближе к Химкам — в этих краях все работает. Но когда приходится ехать в центр города и когда редко это делаешь, плюс меняются правила дорожного движения, есть определенные трудности. Изначально, пока есть вай-фай, делаю скриншоты, и когда связь теряется, ищу какие-то ориентиры, где можно свернуть по маршруту. Выхожу из положения, но, конечно, это доставляет определенные неудобства.

— Не случалось, чтобы совсем заплутали и уехали не в том направлении?

— Прямо так сильно — не было. Случалось, что приходилось делать разворот по Ленинградке. Но не такая большая сложность, лишние 5-10 минут потерял.

— Не возникало мыслей пересесть на метро, или это не очень комфортно?

— По возможности стараюсь передвигаться и на общественном транспорте, бывает и такое, – сказал бывший голкипер «Зенита».