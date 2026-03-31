  Березовский об ограничениях связи в Москве: «Когда еду в центр, делаю скриншоты маршрута»
13

Березовский об ограничениях связи в Москве: «Когда еду в центр, делаю скриншоты маршрута»

Роман Березовский рассказал, как справляется в условиях ограничений связи в Москве.

— Я, конечно, не в центре Москвы живу, чуть поодаль, ближе к Химкам — в этих краях все работает. Но когда приходится ехать в центр города и когда редко это делаешь, плюс меняются правила дорожного движения, есть определенные трудности. Изначально, пока есть вай-фай, делаю скриншоты, и когда связь теряется, ищу какие-то ориентиры, где можно свернуть по маршруту. Выхожу из положения, но, конечно, это доставляет определенные неудобства.

— Не случалось, чтобы совсем заплутали и уехали не в том направлении?

— Прямо так сильно — не было. Случалось, что приходилось делать разворот по Ленинградке. Но не такая большая сложность, лишние 5-10 минут потерял.

— Не возникало мыслей пересесть на метро, или это не очень комфортно?

— По возможности стараюсь передвигаться и на общественном транспорте, бывает и такое, – сказал бывший голкипер «Зенита».

Вместо того чтобы возмущаться, что в столице XXI века нет связи, героически делают скриншоты карты. Новый национальный спорт — ориентирование по уцелевшим вывескам. Гордимся и преодолеваем!
Ответ профессор Лебединский
"а перестройка всё идёт, и всё идет по плану..."
В общем готов приспособиться и ещё немного потерпеть
"Терпим, карлики!"
"Карту купи, лапоть". (с)
Россия - чемпион мира по терпению. Гордость.
Будущее наступило... в говно двумя ногами...
Это Гойда или еще нет?
«еду в центр, делать скриншоты камшота»
Да государству уже все равно на наши возмущения. Они потеряли всякую ориентацию в пространстве. За последние пару лет часто ли вам приходилось читать новости, начинавшиеся с "Россиянам разрешили"? Попробую быть Вангой и ответить за Вас, что нет. А сколько раз вы читали новости, начинавшиеся с "Россиянам запретили", "Россиянам ограничат", "Россиянам нужно будет", "Россияне должны будут" и тд и тп? С этим государством всё давно предельно ясно.
Мммм, а Краснодар так уже года полтора живёт и ничего.
